BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 9.830,94 puandan kapatarak %0,90 değer kaybetti. Güne ise 9.976,68 puanla başlamış, gün içerisinde 9.825,00 en düşük ve 9.989,92 en yüksek puanları görmüştür.

Endeks Performansı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre önemli kayıplar yaşadı. Sanayi endeksi %0,64, mali endeks %0,76, hizmetler endeksi %0,74 ve teknoloji endeksi %0,44 değer kaybetmiştir. BIST 30 endeksi ise %1,15 kayıpla 10.698,29 puana geriledi.

Endeks içindeki hisselerde de dalgalanmalar yaşandı; 31 hisse yükselirken, 66 hisse geriledi. En yoğun işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri ve Reeder Teknoloji yer aldı.

Altın ve Tahvil Piyasası

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.450 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogramı %1,8 azalışla 2.644.000 liraya düştü. 18 Şubat 2026 vadeli tahvilde ise basit getirinin %38,73, bileşik getirinin ise %42,48 olduğu açıklandı.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolardaki güncel efektif kurunu alışta 33,4611 lira, satışta 33,5952 lira olarak belirledi. Uluslararası piyasalarda, avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi 146,70 seviyesinde işlem görüyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %1 düşüşle 79,7 dolara geriledi.