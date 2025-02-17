BIST 100 Endeksi Gün Sonunda %0,42 Değer Kaybetti

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 41,09 puan azalarak 9.836,49 puandan kapandı. Güne 12,64 puan ve %0,13 artışla 9.890,23 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.836,49, en yüksek ise 9.889,27 puanı gördü.

Endekslerin Değişimi

Günü önceki kapanışa göre %0,42 azalışla tamamlayan BIST 100 endeksi, mali endeksin %0,28, sanayi endeksinin %0,37 ve hizmetler endeksinin %0,37 değer kaybettiği görülürken, teknoloji endeksi %1,16 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 46,20 puan ve %0,42 kayıpla 10.941,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i yükseliş gösterirken, 59'u geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.900 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,2 artışla 3 milyon 454 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,01, bileşik getirisi ise %39,25 seviyesindeydi.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,1270 lira, satışta 36,2717 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 36,0808 lira, satışta 36,2253 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 151,50 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 artışla 74,7 dolardan işlem görmekte.