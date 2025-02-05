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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan kapandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:52
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Kapanış Rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87,30 puan azalarak 9.719,81 puandan kapandı. Güne 14,50 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.821,60 puandan başlayan BIST 100, gün içinde en düşük 9.619,83 puanı, en yüksek ise 9.841,70 puanı gördü.

Endeks Değerleri

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 9.719,81 puandan tamamladı. Mali endeks yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 2,44 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,60 puan ve yüzde 0,64 kayıpla 10.803,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i değer kazanırken, 81'i geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.876 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 3 milyon 315 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,43, bileşik getirisi ise yüzde 38,57 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8432 lira, satışta 35,9868 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,8913 lira, satışta 36,0351 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 152,30 düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 azalışla 74,9 dolardan işlem görüyor.

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