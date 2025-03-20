BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.660,61 puanı görerek, yüzde 0,50 değer kaybıyla 9.810,94 puandan kapandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:15
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Kapanış Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,35 puan azalarak 9.810,94 puandan kapandı. Güne 20,46 puan ve yüzde 0,21 azalışla başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.660,61, en yüksek 10.156,71 puanı gördü.

Sektör Performansları

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,40, hizmetler endeksi yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 1,50 ve teknoloji endeksi ise yüzde 3,92 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 139,39 puan ve yüzde 1,27 kayıpla 10.800,87 puandan kapandı.

Hisse Senedi İşlemleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaparken, 40'ı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar ve Türkiye İş Bankası (C) bulunuyor.

Altın ve Döviz Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla altının onsu 3.042 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 3.730.000 lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin, bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,70, bileşik getirisi ise yüzde 42,44 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8885 lira, satışta 38,0403 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 71,5 dolardan işlem görüyor.

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