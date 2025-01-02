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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Kapandı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33'lük kazançla 9.961,34 puandan tamamlarken, altın ve petrol fiyatları da yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:56
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

Bugün işlem gören BIST 100 endeksi, en düşük 9.826,97 puanı, en yüksek 9.961,34 puanı görerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 değer kazanarak 9.961,34 puandan kapandı. Güne 27,54 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.858,10 puandan başlayan endeks, gün içinde 130,79 puan artışla bu seviyeye ulaştı.

Sektörel Performans

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,87, hizmetler endeksi %1,10, sanayi endeksi %0,43 ve teknoloji endeksi %0,28 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 202,75 puan ve yüzde 1,88 kazançla 10.959,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaparken, 30'u geriledi. Anadolu Efes Biracılık, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın ve Petrol Fiyatlarındaki Değişim

Bugün uluslararası piyasalarda saat 18:50 itibarıyla altının onsu 2.654 dolar seviyesinde işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 44 bin lira oldu.

Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 2,2 artışla 76,3 dolar düzeyinde seyrediyor.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2278 lira, satışta 35,3690 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,2556 lira, satışta 35,3969 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18:50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0290, sterlin/dolar paritesi 1,2370, dolar/yen paritesi ise 157,20 düzeyinde işlem görmektedir.

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