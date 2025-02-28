BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 0,85 Düşüşle Kapandı

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 9.658,72 puandan tamamladı, altın fiyatları ve döviz kurları da güncel verilerle belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:56
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 0,85 Düşüşle Kapandı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.623,94 puanı, en yüksek 9.749,65 puanı görerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan günü tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 44,40 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.696,68 puandan başladı. Gün içinde çeşitli dalgalanmalar yaşanmış olup, BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 114,27 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 10.790,13 puandan kapandı.

Günün verileri gösteriyor ki, BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaparken, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın ve Döviz Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.841 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 3 düşerek 3 milyon 392 bin lira düzeyine geriledi.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,13, bileşik getirisi ise yüzde 38,22 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, dolarda alış 36,3557 lira, satış ise 36,5014 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kur ise alışta 36,3397, satışta 36,4853 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 150,80 düzeyinde hareket etmektedir.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 72,6 dolardan işlem görmekte.

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