BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 2,82 Değer Kazandı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazancıyla 9.299,36 puandan kapatırken, altın ve petrol fiyatları da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:56
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 2,82 Değer Kazandı

Piyasalarda Gün Sonu Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 254,72 puan artış göstererek 9.299,36 puan ile tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 2,82 değer kazandı. Güne 122,35 puan ve yüzde 1,35 azalışla 9.167,00 puandan başlayan BIST 100, gün içinde en düşük 8.872,75 puanı görürken, en yüksek 9.386,54 puana ulaştı.

BIST 30 Endeksi ve Diğer Endekslerdeki Değişimler

BIST 30 endeksi ise 310,86 puan ve %3,14 kazançla 10.215,46 puandan kapandı. Mali endeks %2,02, teknoloji endeksi %7,04, hizmetler endeksi %2,58, sanayi endeksi ise %1,89 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 18'i ise geriledi.

Altın ve Dolar Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3.014 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise 3 milyon 729 bin lira olarak kaydedildi ve önceki kapanışa göre %0,2 azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolarla ilgili miktarları açıkladı. Bugünkü efektif kur, alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kur ise alışta 37,8237, satışta 37,9752 lira şeklindeydi.

Uluslararası Piyasa Bilgileri

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi 150,70 seviyelerinde seyretmektedir. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1 artışla 72,5 dolardan işlem görüyor.

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