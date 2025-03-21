BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 7,81 Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Kapanış Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 8.984,54 puana geriledikten sonra, %7,81 oranında değer kaybıyla 9.044,64 puandan kapandı. Güne 52,41 puan ve %0,53 azalışla 9.758,53 puandan başlayan endeks, gün içinde en yüksek 9.758,53 puanı görmüştü.

BIST 30 Endeksi ve Sektör Verileri

BIST 30 endeksi ise, önceki kapanışa göre 896,27 puan ve %8,30 kayıpla 9.904,60 puandan kapandı. Mali endeks %7,93, hizmetler endeksi %7,73, sanayi endeksi %6,88 ve teknoloji endeksi %5,53 değer kaybetti.

Hisselerdeki Hareketlilik

BIST 100 endeksine dahil hisselerin sadece 3'ü kazanç sağlarken, 97'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar ve ASELSAN yer aldı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3.014 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,2 artışla 3 milyon 738 bin lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası Durumu

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %43,31, bileşik getirisi ise %48,00 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8237 lira, satışta 37,9752 lira olarak açıkladı. Önceki kur verileri ise alışta 37,8885 lira ve satışta 38,0403 lira şeklindeydi.

Uluslararası Piyasalarda Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 azalışla 71,5 dolar seviyesindeydi.