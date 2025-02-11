BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Artışla Kapattı

Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugünü 9.882,79 puandan kapatarak 36,94 puan ve yüzde 0,38 değer kazanımı ile tamamladı. Güne 5,85 puan ve yüzde 0,06 azalışla 9.840,00 puan seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.788,47 puanı ve en yüksek 9.888,43 puanı gördü.

Endekslerin Durumu

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,06 ve sanayi endeksi yüzde 0,04 düzeyinde değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 53,16 puan ve yüzde 0,49 kazançla 10.976,81 puan seviyesinden kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaparken, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla altının ons fiyatı 2.906 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselerek 3 milyon 414 bin lira seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,99, bileşik getirisi ise yüzde 39,23 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doları bugünkü efektif kurunu alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kurda ise alışta 35,9199 lira, satışta 36,0639 lira belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0340, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 152,50 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 artışla 76,5 dolardan işlem görmektedir.