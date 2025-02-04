BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Pozitif Tamamladı

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 32,70 puan artışla 9.807,10 puandan kapatarak yüzde 0,33 değer kazandı. Güne 43,79 puan ve yüzde 0,45 artışla 9.818,19 puandan başlayan endeks, gün içerisinde en düşük 9.782,84 ve en yüksek 9.905,21 puanı gördü.

Endekslerin Durumu

Mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi ise yüzde 0,55 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Ayrıca, BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,59 puan ve yüzde 0,17 kazançla 10.873,50 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaparken 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 842 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 3 milyon 270 bin lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvil, bugünkü valörlü işlemlerinde basit getirisi yüzde 35,35, bileşik getirisi de yüzde 38,47 seviyesine ulaştı.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8913 lira, satışta 36,0351 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur ise alışta 35,8771 lira, satışta 36,0209 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyretti.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, <%0,8%> artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.