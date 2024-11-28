BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,32 puan artarak 9.640,08 puandan kapandı. Güne 0,8 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.586,90 puanı görürken, en yüksek 9.672,36 puana ulaştı.

BIST 100 endeksiyle birlikte, mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi, önceki kapanışına göre 16,16 puan ve yüzde 0,15 kazançla 10.641,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaparken, 51'i geriledi. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.639 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 3 milyon 44 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,37, bileşik getirisi ise yüzde 40,86 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,5455 lira, satta 34,6840 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 72,5 dolardan işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.