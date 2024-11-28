DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.938,62 -0,04%
BITCOIN
3.289.968,71 1,29%

BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi günü 9.640,08 puandan kapatarak 0,32 puan değer kazandı. Altının ons fiyatı ise 2.639 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:43
BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,32 puan artarak 9.640,08 puandan kapandı. Güne 0,8 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.586,90 puanı görürken, en yüksek 9.672,36 puana ulaştı.

BIST 100 endeksiyle birlikte, mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi Durumu

BIST 30 endeksi, önceki kapanışına göre 16,16 puan ve yüzde 0,15 kazançla 10.641,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaparken, 51'i geriledi. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.639 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 3 milyon 44 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,37, bileşik getirisi ise yüzde 40,86 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,5455 lira, satta 34,6840 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 72,5 dolardan işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den BIST Katılım Endeksi Açıklaması: Yer Almayacak
2
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi
3
Araç sahiplerine yüzde 50 indirim müjdesi! 81 ilde geçerli olacak
4
SGK az önce iki katına çıkardı! Ödeme alanlar farkını unutmasın!
5
Taşkent'te Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu Gerçekleşti
6
Almanya'da Yıllık Enflasyon Kasımda Yüzde 2,2'ye Yükseldi
7
TBB'den Sahte Döviz Açıklaması: Kontroller Artırıldı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı