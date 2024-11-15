DOLAR
34,42 -0,21%
EURO
36,34 -0,25%
ALTIN
2.835,84 -0,03%
BITCOIN
3.076.024,32 -1,82%

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.375,93 ve en yüksek 9.501,13 puanı görüp günü 9.389,62 puandan kapadı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:37
BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,80 puan azalarak 9.389,62 puandan kapandı. Güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.375,93 puanı, en yüksek ise 9.501,13 puanı gördü. Önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla günü tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 59,66 puan ve yüzde 0,57 kayıpla 10.363,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 571 dolar olarak işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 2 milyon 980 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,3093 lira, satışta 34,4467 lira olarak açıklarken, önceki efektif kur alışta 34,2756 lira, satışta 34,4129 lira şeklindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 155,30 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 72 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Enerji İşbirliklerini Tartıştı
2
Bakan Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Enerji İşbirliğini Görüştü
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı
4
SGK'dan ödeme alanlar dikkat! Bunu yapanlardan paralar faiziyle geri alınacak
5
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri: SPK Başkanı Gönül'den Önemli Açıklamalar
6
Çin Ekonomisinde Ekim Ayı Canlandırma Tedbirleri İle İç Talepte Güçlenme
7
Avrupa'nın Net Sıfır Sanayi Rekabeti: Çin'in Tehditleri

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor