BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,80 puan azalarak 9.389,62 puandan kapandı. Güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.375,93 puanı, en yüksek ise 9.501,13 puanı gördü. Önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla günü tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 59,66 puan ve yüzde 0,57 kayıpla 10.363,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 571 dolar olarak işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 2 milyon 980 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,3093 lira, satışta 34,4467 lira olarak açıklarken, önceki efektif kur alışta 34,2756 lira, satışta 34,4129 lira şeklindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 155,30 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 72 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.