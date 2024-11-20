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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi, günü 9.031,82 puandan kapatarak %2,18 değer kaybı yaşadı. Altın fiyatları ve döviz kurları da hareketlendi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:40
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.023,38, en yüksek 9.307,69 puanı gördükten sonra %2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan kapandı. Güne 39,85 puan ve %0,43 yükselişle 9.272,75 puandan başlayan endeks, gün sonunda 201,08 puan azalarak negatif bir seyir izledi.

Piyasa verilerine göre; mali endeks %1,73, sanayi endeksi %2,20, hizmetler endeksi %2,08 ve teknoloji endeksi %2,50 değer kaybetti. BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 235,64 puan ve %2,32 kayıpla 9.928,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaparken 89'u geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ve Türkiye İş Bankası (C) öne çıktı.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla altının ons fiyatı 2.647 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,2 azalışla 3.080.100 lira oldu.

Ayrıca, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlemler devam ediyor. Bugün valörlü işlemlerin basit getirisi %39,24, bileşik getirisi ise %43,10 seviyelerinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4131 lira, satışta 34,5510 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kurunu ise alışta 34,4920, satışta 34,6303 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyinde işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,1 azalışla 73,1 dolardan işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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