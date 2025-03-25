BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapattı

BIST 100 endeksi, günü %4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 3.024 dolara düştü.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 18:52
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapattı

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 416,22 puan artarak 9.715,58 puandan kapandı. Bugün piyasalara 163,32 puan ve %1,76 artışla 9.462,68 puandan başlayan BIST 100, gün içerisinde en düşük 9.404,20 puanı, en yüksek 9.811,55 puanı gördü.

Endekslerde Genel Performans

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 446,04 puan ve %4,37 kazançla 10.661,50 puandan kapandı. Ayrıca, mali endeks %4,93, teknoloji endeksi %0,19, hizmetler endeksi %4,98 ve sanayi endeksi %3,82 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaparken, yalnızca 2'si geriledi. Günü en çok işlem gören hisseler arasında Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Verileri

Gün sonu itibarıyla altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 3.024 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,2 azalışla 3 milyon 722 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen doların bugünkü efektif kuru alışta 37,8821 lira, satışta 38,0339 lira olarak açıklandı. Önceki efektif kur ise alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira idi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,1 azalışla 72,4 dolardan işlem görmekte.

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