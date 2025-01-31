Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Fiyatları!

Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Bu hafta borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,99 azalırken, avro/TL yüzde 0,51 düştü. Diğer yandan, altının gram fiyatı yüzde 1,57 artış kaydetti. Dolar/TL ise yüzde 0,47 değer kazandı.

BIST 100 Endeksi Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük 9.962,56 puanı ve en yüksek 10.180,41 puanı gördükten sonra, haftayı 10.004,38 puandan tamamladı. Bu kapanış, önceki hafta kapanışının yüzde 0,99 altında gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,57 artışla 3.236 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,55 yükselişle 21.931 liraya çıktı. Geçen hafta 5.337 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,56 artarak 5.420 liraya yükseldi.

Döviz Kurlarındaki Değişim

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,47 değer kazanarak 35,8580 liraya çıktı. Öte yandan, avro, yüzde 0,51 azalışla 37,2210 liraya geriledi.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,06 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,48 değer artışı gösterdi. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise yüzde 1,07 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.