DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,36 -0,08%
ALTIN
3.240,34 -0,81%
BITCOIN
3.750.903,15 0,52%

Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Fiyatları!

Bu hafta yatırım araçları farklı performanslar gösterdi. Hisse senetleri düştü, altın ve dolar ise değer kazandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:13
Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Fiyatları!

Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Bu hafta borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,99 azalırken, avro/TL yüzde 0,51 düştü. Diğer yandan, altının gram fiyatı yüzde 1,57 artış kaydetti. Dolar/TL ise yüzde 0,47 değer kazandı.

BIST 100 Endeksi Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük 9.962,56 puanı ve en yüksek 10.180,41 puanı gördükten sonra, haftayı 10.004,38 puandan tamamladı. Bu kapanış, önceki hafta kapanışının yüzde 0,99 altında gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,57 artışla 3.236 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,55 yükselişle 21.931 liraya çıktı. Geçen hafta 5.337 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,56 artarak 5.420 liraya yükseldi.

Döviz Kurlarındaki Değişim

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,47 değer kazanarak 35,8580 liraya çıktı. Öte yandan, avro, yüzde 0,51 azalışla 37,2210 liraya geriledi.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,06 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,48 değer artışı gösterdi. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise yüzde 1,07 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazine'nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu
2
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Günü Kapatıyor
4
GCM Yatırım 2024 Strateji Raporu Yayınlandı
5
Bakan Yumaklı: 2024'te Tarımda Yeni Rekorlar
6
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: 10.004,38 Puan
7
Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi İnisiyatifi Brüksel'de Tanıtıldı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!