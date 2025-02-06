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BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içinde kazandığı değerle 9.842,15 puandan kapanış yaptı. Altın ve döviz piyasalarındaki son durum ise dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:57
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günlük Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,35 puan artışla 9.842,15 puandan kapandı. Güne 63,04 puan ve %0,65 artışla 9.782,85 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.780,61 puanı, en yüksek ise 9.866,50 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre mali endeks %0,84, sanayi endeksi %1,39, teknoloji endeksi %0,34 ve hizmetler endeksi %1,74 değer kazanırken, BIST 30 endeksi de 151,65 puan ve %1,40 kazançla 10.955,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü ise geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasasındaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.40 itibarıyla 2.848 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,5 yükselişle 3 milyon 331 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,56, bileşik getirisi de %38,72 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Dolar Kuru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8081 lira, satışta ise 35,9516 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kuru ise alışta 35,8432 lira, satışta 35,9868 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası Piyasalardaki Son Durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,1 azalışla 74,5 dolardan işlem görmekte.

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