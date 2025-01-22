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BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı: Analistler Faiz Kararını Bekliyor

BIST 100 endeksi, günü %1.06 artışla 10.105,37 puandan kapatırken, gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 18:25
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı: Analistler Faiz Kararını Bekliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,06 değer kazanarak 10.105,37 puan ile tamamladı. Önceki kapanışa göre 105,82 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 92,4 milyar lira oldu.

Sektör Endekslerindeki Değişim

Bankacılık endeksi %1,78, holding endeksi ise %1,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan %2,83 ile iletişim sektörü olurken, en fazla kaybeden ise %0,76 ile gıda ve içecek sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair belirsizlikler, risk algısını artırıyor ve karışık bir seyrin yaşanmasına neden oluyor.

Gözler Faiz Kararında

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak olan faiz kararının takip edileceğini belirtirken, haftalık para ve banka istatistikleri, ayrıca yurt dışında ABD'deki haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Japonya'da dış ticaret dengesi verilerinin önemli olduğunu vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.150 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.950 ve 9.900 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek %45 seviyesine çekeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise %30 olarak kaydedildi.

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