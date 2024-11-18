BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,06 Artışla Kapattı

Piyasalarda Gözlemler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 29,79 puan ve %0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 9.315,27 puanı ve en yüksek 9.445,30 puanı gören endeks, günü 9.395,39 puandan tamamladı.

Sektör Performansları

Endeksin kapanışına göre, mali endeks %0,46, sanayi endeksi %0,40 değer kazanırken; hizmetler endeksi %0,42, teknoloji endeksi ise %0,33 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,41 puan ve %0,01 kayıpla 10.362,48 puandan kapandı.

Hisse Senedi Hareketleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaparken, 44'ü geriledi. Günü en çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla, altının ons fiyatı 2.610 dolar seviyesinde işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre %1,4 artarak 3 milyon 23 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4080 lira, satışta 34,5458 lira olarak açıkladı. Önceki kur ise alışta 34,3093 lira, satışta 34,4467 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 155,00 düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %2,6 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.