BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,20 Artışla Kapadı

BIST 100 endeksi, günü 10.862,14 puandan kapatarak yüzde 0,20 değer kazandı. Altın ons fiyatı ise 2.994 dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:29
BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,20 Artışla Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün kapanışını 21,55 puan artışla 10.862,14 puandan gerçekleştirdi. Güne 28,41 puan ve yüzde 0,26 artış ile 10.869,00 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 10.809,13 puanı, en yüksek ise 10.902,61 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,66 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 11,29 puan ve yüzde 0,09 kazançla 12.111,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 39'u ise geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın fiyatları da dikkat çekici bir seyir izliyor. Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla altının ons fiyatı 2.994 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,5883 lira, satışta 36,7349 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 36,5094, satışta 36,6557 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi 148,60 seviyelerinde işlem görmekte.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 70,5 dolardan işlem görüyor.

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