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BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100, günün ilk yarısında değer kazandı ve 10.795,30 puana çıktı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:14
BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi

BIST 100 Endeksi Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 10.795,30 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 61,54 puan artış gerçekleşti ve toplam işlem hacmi 40,5 milyar lira olarak belirlendi.

Sektörlerdeki Değişimler

Günün ilk kısmında bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 3,19 ile bilişim olurken, en çok gerileyen ise yüzde 2,71 ile sigorta sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtti. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların gelecekteki adımları hakkında ipuçları sunması bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve politika metni, varlık fiyatlarının yönünde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Piyasalardaki fiyatlamalar, Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporunun, enflasyon ve istihdam konularına dair önemli veriler sunması bekleniyor.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Analiz

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yanı sıra, yurt dışında ABD’de JOLTS açık iş sayısı gibi önemli verilerin takip edilmesi planlanıyor. Teknik analistler, BIST 100 endeksinin 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.680 ve 10.500 puanın ise destek seviyeleri olduğunu belirtti.

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