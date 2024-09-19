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BIST 100 Endeksi Yükselişle Haftayı Kapatıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,06 değer kazanarak tarihi bir kapanış yaptı. İşlem hacmi ve sektörel gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:28
BIST 100 Endeksi Yükselişle Haftayı Kapatıyor

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde %2,06 değer kazanarak 9.975,61 puandan günü tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 201,12 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 84,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %3,08, holding endeksi ise %2,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı bankacılık sağlarken, tek kaybeden sektör %0,63 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından uygulanan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında borsa pozitif bir seyir izlemekte. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini değiştirmeyerek %50'de tutma kararını almasıyla daha da pekişti.

Para Politikası Gelişmeleri

TCMB'nin açıklamasında, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili bir şekilde kullanılacaktır," denildi. Bu açıklama sonrası BIST 100 endeksindeki yükseliş hızlandı.

Kredi Risk Primi ve Analist Görüşleri

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 256,5 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geldi. Analistler, TCMB'nin karar metninden elde edilen sinyallerin enflasyonla mücadelenin önemli bir devam edeceği yönünde olduğunu belirtti. Bu durum, Türk lirası varlıklarına olan talebi artırabilir.

Gelecek Gündem Maddeleri

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Japonya'da enflasyon ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi veriler öne çıkacak. BoJ'un yarınki açıklamasında faiz oranının %0,25'te sabit tutulması bekleniyor.

Teknik Göstergeler

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç noktası, 9.800 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.

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