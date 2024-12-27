BIST 100 Endeksi Yüzde 0,77 Arttı: Gün Sonu Piyasa Gelişmeleri

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda 10.025,47'dan Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 76,46 puan artarak 10.025,47 puandan günü tamamladı. Güne 13,70 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.962,71 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.953,98 puanı, en yüksek ise 10.055,06 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi de Yükseldi

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,39 puan ve yüzde 0,65 kazançla 10.981,59 puandan kapandı. Endekse dahil hisselerin 80'i prim yaparken, 20'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Dolar Kurları Ne Durumda?

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla altının ons fiyatı 2.614 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 4 bin lira seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,13, bileşik getirisi de yüzde 40,58 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1122 lira, satışta 35,2529 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1787 lira, satışta 35,3196 lira olarak belirlemişti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 157,80 düzeyinde seyretmektedir. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı da yüzde 0,8 artışla 73,3 dolardan işlem görmekte.