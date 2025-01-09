BIST 100 Endeksi Yüzde 1,11 Artışla 10.000,72 Puanla Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 109,96 puan artarak 10.000,72 puanla günü kapattı. Güne 41,87 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.932,63 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.899,27 puanı, en yüksekse 10.016,94 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,67 puan ve yüzde 1,11 kazançla 11.047,98 puandan kapandı. Endekse dahil hisselerin 84'ü prim yaparken, 13'ü geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Turkcell, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.674 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 3 milyon 48 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi ise yüzde 39,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2674 lira, satışta 35,4087 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kurunu ise alışta 35,2932 lira, satışta 35,4346 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2310 ve dolar/yen paritesi 157,90 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 artışla 76,6 dolardan işlem görmekte.