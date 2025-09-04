DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

BIST 100 Gün Ortası: 10.801,41 Puana Yükseldi — Dolar 41,1730, Avro 48,0660

BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,59 artışla 10.801,41'e çıktı; dolar 41,1730, avro 48,0660, altın onsu 3.539 dolar seviyesinde.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:19
BIST 100 Gün Ortası: 10.801,41 Puana Yükseldi — Dolar 41,1730, Avro 48,0660

BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 10.801,41 puana yükseldi.

Endeks Hareketleri

Dün 10.737,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,38 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.763,07 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,72 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla 10.801,41 puana çıktı.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 10.763,07, en yüksek ise 10.864,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sektör bazında getiriler şöyle gerçekleşti: teknoloji endeksi yüzde 1,16, mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken, 25'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C) ve Sasa Polyester yer aldı.

Tahvil, Döviz ve Emtia Piyasaları

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,41, bileşik getirisi yüzde 40,92 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 148,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1730 liradan, avro 48,0660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3.539 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 düşüşle 66,7 dolardan işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazır Giyim Sektörü İstanbul'da Buluşuyor — 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı
2
Sberbank: Siber Saldırılar Rus Ekonomisine 1,5 Trilyon Rubleye Mal Olabilir
3
İzmir'de Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu — Stratejik Enerji Ortaklığı Öne Çıktı
4
Bayraktar: Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Bölgesel Arz Güvenliğini Güçlendiriyor
5
TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
BIST 100 Gün Ortası: 10.801,41 Puana Yükseldi — Dolar 41,1730, Avro 48,0660
7
BIST 100 İlk Yarıda %0,59 Artışla 10.801,41 Puana Yükseldi

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı