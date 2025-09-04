BIST 100 Gün Ortası: 10.801,41 Puana Yükseldi — Dolar 41,1730, Avro 48,0660

BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 10.801,41 puana yükseldi.

Endeks Hareketleri

Dün 10.737,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,38 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.763,07 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,72 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla 10.801,41 puana çıktı.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 10.763,07, en yüksek ise 10.864,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sektör bazında getiriler şöyle gerçekleşti: teknoloji endeksi yüzde 1,16, mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken, 25'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C) ve Sasa Polyester yer aldı.

Tahvil, Döviz ve Emtia Piyasaları

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,41, bileşik getirisi yüzde 40,92 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 148,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1730 liradan, avro 48,0660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3.539 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 düşüşle 66,7 dolardan işlem görüyor.