BIST 100 Gün Sonu: Endeks 10.382,89’a Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.366,72 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördükten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kaybederek 10.382,89 puandan tamamladı. Endeks, gün açılışını 10.573,34 puan ile 12,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla yaptı.

Endeksler ve sektör performansı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 195,72 puan ve yüzde 1,68 değer kaybederek 11.449,80 puandan kapandı. Sektör bazında ise mali endeks yüzde 2,60, teknoloji endeksi yüzde 2,57, hizmetler endeksi yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Hisse hareketleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Garanti BBVA yer aldı.

Altın, tahvil, döviz ve petrol piyasaları

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3.634,9 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 890 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,28, bileşik getirisi yüzde 40,76 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1825, satışta 41,3475 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 41,1725, satışta 41,3375 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda pariteler: avro/dolar 1,1737, sterlin/dolar 1,3567 ve dolar/yen 147,198 seviyelerinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 azalışla 66,2 dolardan işlem görüyor.