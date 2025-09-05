BIST 100 Gün Sonu: Endeks 10.729,49'da Kapandı

BIST 100 Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en düşük 10.727,08, en yüksek 10.961,72 puanı gördü. Açılışı ise 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puandan gerçekleşti.

Gün sonunda BIST 100, 99,44 puan azalış kaydetti. Endekse dahil hisselerin 22'si prim yaparken, 77'si geriledi, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları yer aldı.

BIST 30 ve Sektörler

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 100,31 puan ve yüzde 0,85 değer kaybederek 11.682,95 puandan kapandı. Sektör bazında önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 3,29 değer kaybetti.

Altın, Tahvil ve Döviz Verileri

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 594,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 760 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,50, bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0682, satışta 41,2328 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0620, satışta 41,2266 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1754, sterlin/dolar paritesi 1,3536 ve dolar/yen paritesi 146,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 azalışla 65 dolar seviyesinden işlem görüyor.