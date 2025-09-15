BIST 100 Güne Düşüşle Başladı — 10.357,68'den Açılış

BIST 100 güne yüzde 0,14 düşüşle 10.357,68 puandan başladı. Fed kararları ve Powell açıklamaları piyasaların odağında; teknik destek 10.300/10.200, direnç 10.500/10.600.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:03
Piyasalar Fed kararına odaklandı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,36 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puanları ise direnç konumunda bulunuyor.

