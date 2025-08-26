DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,72 -0,06%
ALTIN
4.454,12 -0,45%
BITCOIN
4.523.553,83 -0,54%

BIST 100 güne yükselişle başladı — 11.489,07 puan

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,10 yükselişle 11.489,07 puandan başladı; dün kapanış rekoru tazelendi, analistler 11.600-11.700 direnç, 11.400-11.300 destek seviyelerini işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:00
BIST 100 güne yükselişle başladı — 11.489,07 puan

BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.489,07 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla kapanış rekoru tazeledi. Endeks, dün gün içinde ise 11.519,64 puanla rekor seviyeyi gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.489,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,37 ile inşaat oldu.

Küresel gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler ve teknik görünüm

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyeleri direnç; 11.400 ve 11.300 puanlar ise destek konumunda.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yüzer Üretim Platformu Sakarya’da Üretimi 4 Katına Çıkaracak
2
Altın Gramı 4 bin 452 TL'ye Yükseldi — Çeyrek 7 bin 300, Cumhuriyet 29 bin 80 TL
3
Rusya Kuzey Deniz Yolu'nda Nükleer Buzkıran Filosunu Hızlandırıyor
4
Trump: Çin ABD'ye mıknatıs vermeli, vermezse yüzde 200 gümrük
5
TÜİK: Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Aylık Yüzde 0,9 Artışla 84,3'e Yükseldi
6
Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de
7
Türk Mitolojisinden İlham Alan 'Olpamis' Oyunu, Küresel Pazara Açılıyor

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu