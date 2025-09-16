BIST 100 Günü %1,66 Artışla 11.182,96 Puandan Kapattı

BIST 100, günü yüzde 1,66 yükselişle 11.182,96'dan tamamladı; işlem hacmi 169,4 milyar lira. TCMB KFE ağustosta aylık %2,5, yıllık %31,4 arttı.

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 182,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 169,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör tarafında bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. En fazla yükselişi kaydeden sektör yüzde 8,08 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden sektör yüzde 0,77 ile ulaştırma oldu.

Uluslararası ve Yurtiçi Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)ın faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde negatif bir seyir izlendi. Buna karşın BIST 100 endeksi, 11 bin seviyesinin üzerinde pozitif ayrışarak günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 31,4 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre ise Türkiye genelinde konut satışı sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu.

Analist Görüşleri ve Teknik Beklentiler

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise özellikle ABD'de Fed'in faiz karı ve Fed başkanı Powel'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun bir gündemin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor.

