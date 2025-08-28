BIST 100 Günü 11.368,78'den Kapattı — Altın, Döviz, Tahvil ve Brent Verileri

Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 11.391,96 puandan başladı (artış: 32,95 puan / %0,29). Gün içinde en düşük 11.347,57, en yüksek 11.478,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre %0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı. Gün kapanışında endeks 9,77 puan artış kaydetti.

BIST 30 ve sektör performansları

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 4,11 puan / %0,03 değer kaybederek 12.545,46 puandan kapandı.

Sektör bazında hizmetler endeksi %0,30 değer kaybederken; teknoloji endeksi %0,40, mali endeks %0,38 ve sanayi endeksi %0,35 değer kazandı.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Türk Telekom öne çıktı.

Altın ve döviz

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3.407,9 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,6 artışla 4.492.900 lira olarak kaydedildi.

Tahvil ve bono

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,95, bileşik getirisi %39,19 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB efektif kuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,9448, satışta 41,1089 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,9343, satışta 41,0983 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasa ve ham petrol

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar 1,1663, sterlin/dolar 1,3506 ve dolar/yen 147,043 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 67,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.