BIST 100 günü yüzde 0,15 düşüşle 11.165,85'ten kapattı

Piyasa kapanış özeti

BIST 100 endeksi güne 3,31 puan ve %0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.147,19 puanı, en yüksek 11.244,19 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederek 11.165,85 puandan tamamladı; kapanışta azalış 17,11 puan oldu.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 50,72 puan ve %0,41 değer kaybederek 12.311,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sektör bazında teknoloji endeksi %0,51, hizmetler endeksi %0,43 ve sanayi endeksi %0,10 değer kaybederken, mali endeks %0,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 55'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri: Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN.

Değerli metaller, tahvil ve döviz

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 685,4 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 4 milyon 993 bin 999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,31, bileşik getirisi %39,61 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1873, satışta 41,3523 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,2006, satışta 41,3657 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasa görünümü

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3661 ve dolar/yen paritesi 146,331 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 67,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.