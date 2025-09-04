BIST 100 İlk Yarıda %0,59 Artışla 10.801,41 Puana Yükseldi

DOLAR
BIST 100, günün ilk yarısında %0,59 artışla 10.801,41 puana çıktı; işlem hacmi 65,5 milyar lira, bankacılık endeksi %1,38 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında genel alımlarla %0,59 değer kazanarak 10.801,41 puan seviyesine yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 63,72 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 65,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör bazında bankacılık endeksi %1,38, holding endeksi %0,28 yükseldi. Günün en çok kazanan sektörü %5,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok düşen sektör %0,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası karışık bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılıştaki pozitif momentumunu gün içinde yayılan alımlarla korudu.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 için 10.900 ve 11.000 puan seviyelerini direnç; 10.700 ve 10.600 puan seviyelerini ise destek konumunda izliyor.

