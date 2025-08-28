BIST 100 İlk Yarıda %0,77 Yükseldi — Dolar 41,0580 TL, Avro 47,9490 TL

BIST 100 İlk Yarıda Yüzde 0,77 Değer Kazandı

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükselişini sürdürerek yatırımcı güveninde sınırlı toparlanma sinyalleri verdi.

BIST 100'de Günün İlk Yarısı

Önceki kapanışa göre düne göre artış kaydeden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,77 değer kazanarak 11.446,80 puana yükseldi. Endeks dün 11.359,01 puandan kapanmış, güne 32,95 puan ve %0,29 artışla 11.391,96 puandan başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 87,79 puanlık artışla 11.446,80 puana çıktı. Günün ilk yarısında görülen en düşük seviye 11.391,86, en yüksek seviye ise 11.478,29 puan oldu.

Günün ilk yarısında sektör bazında performanslar şu şekilde gerçekleşti: mali endeks %0,60, teknoloji endeksi %0,39, sanayi endeksi %0,90 ve hizmetler endeksi %0,44 değer kazandı. Endekse dahil hisselerden 80'i yükselirken 18'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ereğli Demir Çelik ile Akbank oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %35,96 ve bileşik getirisi %39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel Piyasalar ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla pariteler şöyle: avro/dolar 1,1650, sterlin/dolar 1,3500 ve dolar/yen 147,1. İstanbul serbest piyasada ise döviz kurları şu şekilde kaydedildi: dolar 41,0580 lira, avro 47,9490 lira.

Emtia Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının onsu %0,1 artışla 3 bin 399 dolar seviyesinden işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,2 azalışla 67,1 dolar düzeyinde işlem gördü.