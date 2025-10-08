BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 10.820,02 Puana Çıktı

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 10.820,02 puana yükseldi; toplam işlem hacmi 66,8 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:18
BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 10.820,02 Puana Çıktı

BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 10.820,02 Puana Çıktı

Günün ilk yarısında hafif alımlı seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.820,02 puan seviyesine yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 5,90 puan artış kaydetti. Toplam işlem hacmi 66,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazında bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. En çok yükselen sektör endeksi yüzde 6,87 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla değer kaybeden yüzde 2,63 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesine rağmen pozitif bir seyir izlendi; buna paralel olarak BIST 100 de günün ilk yarısını alıcılı tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları'nın takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağı vurgulandı.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 için 10.700 ve 10.600 seviyelerini destek, 11.000 ve 11.100 puanlarını ise direnç noktaları olarak öne çıkarıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkinci el fiyatına sıfır otomobiller! Yeni bir otomobil hayali kuranlar bu modellere koşacak
2
AB'den Yeni Yapay Zeka Stratejisi: Sanayi ve Kamu Hizmetlerinde Hızlandırma
3
ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB 'Türkiye 100' Listesindeki 24 Ankara Firmasıyla Buluştu
4
AgroGreen Bursa Tarım Fuarı TÜYAP'ta Açıldı
5
BIST 100 Gün Ortası: 10.820,02'ye Yükseldi — Dolar 41,7150, Avro 48,4740
6
İstanbul'da Malezya Palm Yağı Forumu: Türkiye, 1,1 Milyon Tonla 5. Büyük Pazar
7
BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 10.820,02 Puana Çıktı

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak