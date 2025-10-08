BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 10.820,02 Puana Çıktı

Günün ilk yarısında hafif alımlı seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.820,02 puan seviyesine yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 5,90 puan artış kaydetti. Toplam işlem hacmi 66,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazında bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. En çok yükselen sektör endeksi yüzde 6,87 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla değer kaybeden yüzde 2,63 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesine rağmen pozitif bir seyir izlendi; buna paralel olarak BIST 100 de günün ilk yarısını alıcılı tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları'nın takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağı vurgulandı.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 için 10.700 ve 10.600 seviyelerini destek, 11.000 ve 11.100 puanlarını ise direnç noktaları olarak öne çıkarıyor.