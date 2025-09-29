BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 11.159,60 Puana Çıktı

Günün ilk yarı verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 11.159,60 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 8,41 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi 67,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükseliş yüzde 1,49 ile ticaret sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 6,09 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü.

BIST 100 endeksi güne negatif bir seyirle başlayıp 11.087,87 puanı test etti; ardından gelen alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Ekonomik veriler ve analist yorumu

Yurt içinde açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, Eylül'de aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.050 ve 10.950 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor.