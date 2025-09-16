BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: Endeks 11.011,73’e Çıktı

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,1 artışla 11.011,73 puana yükseldi; işlem hacmi 71,3 milyar lira oldu, sektörlerde ayrışma gözlendi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:20
Piyasa Özeti

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 değer kazanarak 11.011,73 puan seviyesine çıktı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 11,48 puan artış gösterdi.

Toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 0,5 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. En çok kaybettiren sektör yüzde 1,44 ile ulaştırma olurken, en çok kazandıran yüzde 7,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel ve Yurt İçi Gelişmeler

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ile ABD-Çin görüşmeleri bulunuyor. Bu gelişmeler arasında BIST 100, negatif seyreden Avrupa borsalarından ayrışarak dünkü yükselişini korudu ve ilk yarıyı 11 bin seviyesinin üzerinde tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 31,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ise Türkiye genelinde konut satışı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, günün geri kalanında ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç; 10.900 ve 10.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

