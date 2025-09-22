BIST 100 Kapanışı: Endeks yüzde 1,54 artışla 11.468,07’ye yükseldi

BIST 100 Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.452,91 puanı, en yüksek 11.540,66 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamladı.

Endeks güne 238,75 puan ve yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puandan başladı. Gün sonunda BIST 100, 173,59 puan artış kaydetti.

Endeksler ve Sektörler

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 209,72 puan ve yüzde 1,68 değer kazanarak 12.703,91 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 1,09 ve mali endeks yüzde 1,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin %77'si prim yaptı, %22'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Altın ve Tahvil Piyasası

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 727,8 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 5 milyon 58 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,26, bileşik getirisi yüzde 39,54 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41.2694, satışta 41.4348 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41.2055, satışta 41.3706 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 147,855 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 66 dolar seviyesinden işlem görüyor.