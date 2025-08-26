BIST 100 Rekor Tepeden 11.529,81'den Kapandı — Piyasa Gün Sonu

BIST 100 Günü Artıda Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.430,10 puanı, en yüksek rekor seviyeyi ise 11.605,30 puanla gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puandan tamamladı. Endeks, güne 11.489,07 puanla, 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla başlamıştı. Gün içinde kapanışa kadar toplam 52,01 puanlık yükseliş kaydedildi.

BIST 30 ve Sektör Performansı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,63 puan ve yüzde 0,59 artışla 12.749,99 puandan kapandı. Sektör bazında ise sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, hizmetler yüzde 0,17, mali endeks yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

Hisse Dağılımı ve En Çok İşlem Görenler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı ve Şişecam öne çıktı.

Altın, Tahvil ve Para Piyasaları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 3.386,6 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,12, bileşik getirisi yüzde 39,38 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB Efektif Kuru ve Döviz Pariteleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,9126 ve satışta 41,0766 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 40,8918, satışta 41,0557 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla pariteler şu düzeyde seyrediyor: avro/dolar 1,1652, sterlin/dolar 1,3480 ve dolar/yen 147,314.

Ham Petrol

Londra Brent tipi ham petrolün varili, gün içinde yüzde 1,9 azalışla 66,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.