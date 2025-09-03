BIST 100 yüzde 1,62 düştü — İlk yarıda 10.700,81 puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kaybederek 10.700,81 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 176,72 puan ve yüzde 1,62 azalışla işlem gördü.

Piyasa verileri

Toplam işlem hacmi 75,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör bazında bankacılık endeksi yüzde 6,07 ile en fazla değer kaybeden grup olurken, holding endeksi yüzde 0,68 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan ise yüzde 3,32 ile spor sektörü oldu.

Enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,48 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,16 olarak kaydedildi.

Küresel etkiler ve beklentiler

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine ilişkin artan mali endişeler ve dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle karışık seyrederken, BIST 100 endeksi yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin ardından günün ilk yarısını bankacılık endeksi öncülüğünde negatif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.