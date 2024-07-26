Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

Finans dünyasının en tanınmış analistlerinden biri olan Tom Lee, Bitcoin’in gelecekteki potansiyelini vurgulayan cesur bir tahminde bulundu. Fundstrat Global Advisors’ın kurucu ortağı Tom Lee, Bitcoin’in piyasa değerinin, mevcut değeri ile kıyaslandığında yüzde 1.100’den fazla artarak 16 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lee, Bitcoin’in değer olarak altını geçeceğini ve kripto paranın değer saklama aracı olarak altından daha üst bir konumda olacağını savunuyor.

Bitcoin'de Sert Düşüş





Lee, yakın tarihli bir Natalie Brunell podcast’inde Bitcoin’in, kullanıcılar tarafından değer saklama aracı olarak altından daha uygun bir alternatif olarak görüldüğünü belirtti. Bitcoin’in dayanıklılığı ve taşınabilirliği konusunda önemli noktalar sundu. Lee, Bitcoin ve altın arasında yapılan karşılaştırmalarda, Bitcoin’in çok daha kullanışlı ve mantıklı olduğunu belirtti. “Bir milyon dolarlık altın taşımaya çalıştığınızda, muhtemelen bu yükü taşıyabilecek birkaç arkadaşınıza ihtiyacınız olacak,” diyen Lee, Bitcoin’in ise bu tür sorunlarla karşılaşmadığını vurguladı. Bitcoin’de, adresiniz ezberlendiğinde bir cüzdanda veya zihninizde büyük miktarda Bitcoin taşımanın mümkün olduğunu ifade etti.

Lee’nin analizine göre, Bitcoin, potansiyel felaketler karşısında daha güvenilir bir korunma yöntemi sunarken, aynı zamanda farklı kullanım alanları da barındırıyor. Bitcoin’in, doğrudan ödemeler için yaygın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, bir teminat kaynağı veya teminat türü olarak kullanılacağı öngörülüyor. Lee’nin bu görüşleri, Bitcoin’in zamanla daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kabul edileceği ve benimseneceği öngörüsünü güçlendiriyor.

Son 24 saat içinde yüzde 0,5 oranında bir düşüş yaşayan Bitcoin, yazım anında 66,296 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Tom Lee, Bitcoin’deki boğa trendlerini doğru tahmin etme yeteneğiyle tanınıyor ve bu tür öngörüler, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.