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Bitcoin Fiyatları Resesyon Endişeleriyle Düşmeye Devam Ediyor

Bitcoin, ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri nedeniyle yüzde 18,5 düştü, Ethereum ise yüzde 23,6 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:27
Bitcoin Fiyatları Resesyon Endişeleriyle Düşmeye Devam Ediyor

Bitcoin Fiyatındaki Düşüş

Kripto para birimi Bitcoin, ABD ekonomisinin resesyona gideceğine yönelik artan endişeler nedeniyle son 24 saat içinde %18,5'lik bir değer kaybı yaşayarak 49,719 dolar seviyesine geriledi.

Küresel Kripto Para Piyasası Üzerindeki Etkiler

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte %17,6 oranında azalarak 1.780 trilyon dolara düştü. Resesyon Korkuları

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklediği belirtilirken, aynı zamanda Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ve Nikkei 225 endeksindeki düşüş de piyasalara etki eden önemli faktörler arasında yer aldı.

Ethereum'un Durumu

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte %23,6 değer kaybederek 2,232 dolara kadar düştü.

Küresel Piyasalardaki Dalgalar

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de geçen hafta açıklanan veriler sonrasında küresel piyasalarda derinleşen satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında 46,8 ile son 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Tarım dışı istihdam verisi ise 114 binle beklentilerin çok altında kaldı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi %12,40 düşerek 31,458 puana gerileyerek 1987'de yaşanan "Kara Cuma"dan bu yana kaydedilen en büyük kayıp oldu. Güney Kore'nin Kospi endeksi de %8,77 değer kaybıyla 2,441,5 puanla günü kapadı.

Avrupa'da ise Stoxx Europe 600 endeksi %2,3 oranında düştü; Almanya'da DAX 40 endeksi %2,5, İngiltere'de FTSE 100 %2, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %2,1 değer kaybetti.

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