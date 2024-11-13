BM Genel Sekreteri Guterres: Kritik Mineraller Gelişen Ülkeler İçin Büyük Fırsat

Guterres'ten Kritik Mineral Vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yenilenebilir enerji kapasite artırımı hedefleri doğrultusunda kritik mineraller talebinin hızla artacağını kaydetti. Guterres, bu durumun, kaynaklar açısından zengin gelişen ülkeler için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bakü'deki Önemli Konferans

Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki 'Enerji Dönüşümünün Adalet ve Eşitlikle Kaynaklandırılmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Toplantı'da konuştu. Yenilenebilir enerji devriminin hızla ilerlediğini belirten Guterres, kritik minerallerin bu sürecin merkezinde yer aldığını aktardı.

Guterres, "Geçtiğimiz yıl, ilk defa, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların miktarı fosil yakıtlara harcanan miktarı geçti," diyerek önemli bir istatistik paylaştı.

Adaletli Enerji Dönüşümü

Ülkelerin 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefine vurgu yapan Guterres, "Bu durum kaynaklar açısından zengin gelişen ülkeler için büyük bir fırsattır," ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, global ölçekte kaynaklar üzerindeki sömürüye dikkat çekti.

Guterres, "Topluluklar sömürülüyor, haklar çiğneniyor ve çevreler mahvediliyor. Gelişmekte olan ülkeler değer zincirlerinin en altına itilmekte ve diğer ülkeler bu kaynaklarla zenginleşmekte," sözleriyle durumu eleştirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Uyarılar

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da temiz enerjiye dönüşümün, iklim endişeleri ve ekonomik rekabet gücü gibi etkenlerle hızlandığını belirtti. Birol, gelecek 10 yıllık dönemde elektrik talebinin enerji talebinin altı katına çıkacağını vurguladı.

Birol, temiz enerjiye duyulan ihtiyacın kritik minerallere olan talebi artıracağını ifade ederek, bu mineral kaynaklarının yerel olarak işlenip rafine edilmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkelere çağrıda bulunan Birol, "Bu hammaddeleri yerel olarak rafine edin ve işleyin. Bu, kaynaklara sahip gelişen ülkeler için büyük bir fırsat," ifadelerini kullandı.

Son olarak Birol, enerji dünyasında çeşitliliğin önemine dikkat çekti ve "Tedarik zincirinde tek bir tarafa çok fazla odaklanmak her zaman risklidir. Bu nedenle, çeşitlilik yaratmak arz güvenliği açısından çok önemlidir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.