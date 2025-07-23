Bodrum’a 2.600 Yolcu Taşıyan "Resilient Lady" Kruvaziyeri İndi

Bodrum’a İki Bin 600 Yolcu Taşıyan "Resilient Lady"

Muğla'nın Bodrum ilçesi, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle dolup taşıyor. "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 600 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

Rodos’tan Bodrum’a Seyahat

277 metre uzunluğundaki gemi, Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı. Gemi, bordo ettikleri çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 600 yolcu ve 1.143 çalışanı ile dikkat çekti.

Turistlerin Bodrum Keşfi

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından çevreyi keşfetmek üzere limandan ayrıldı. Ziyaretçilerin bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile çarşıda dolaşırken, diğerleri alışveriş yaparak Bodrum'un tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.

Mikonos’a Yolculuk

Bodrum'daki duraklarını tamamlayan "Resilient Lady" kruvaziyeri, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.