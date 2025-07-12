Bodrum'a 'Resilient Lady' Kruvaziyeri ile 2.606 Yolcu Geldi

Bodrum'a Gemiyle Gelen Turist Akını

Uluslararası denizcilikte önemli bir yere sahip olan Resilient Lady kruvaziyeri, 2.606 yolcusuyla birlikte Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'a demirledi.

Gemi Hakkında Bilgiler

Bodrum Limanı'na yanaşan 277 metre uzunluğundaki bu gemi, Santorini Limanı'ndan yola çıktı. Gemide çoğunluğu ABD vatandaşı olan toplamda 2.606 yolcu ve 1.149 mürettebat yer aldı.

Yolcuların Bodrum Turu

Güvenlik ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yolcular limandan ayrıldı. Bir bölümü, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparak çarşıyı keşfetti. Diğer turistler ise alışveriş yapmanın yanı sıra tarihi ve turistik alanları ziyaret etme fırsatını değerlendirdi.

Sonraki Durak: Mikonos

İlk durağı Bodrum olan Resilient Lady, akşam saatlerinde Mikos Limanı'na hareket edecek. Yaz sezonu boyunca yaşanan bu tarz ziyaretler, Bodrum'un turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 606 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 606 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.