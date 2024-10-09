DOLAR
34,22 0,11%
EURO
37,49 0,48%
ALTIN
2.877,62 0,24%
BITCOIN
2.114.421,13 0,89%

Boeing, Grevdeki İşçilere Yüzde 30 Zam Teklifini Geri Çekti

Boeing, grevdeki işçileri için yaptığı zam teklifini geri çekti. Yöneticisi Stephanie Pope, sendikanın taleplerinin uzlaşmaz olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:32
Boeing, Grevdeki İşçilere Yüzde 30 Zam Teklifini Geri Çekti

Boeing, Grevdeki Teklifini Geri Aldı

ABD merkezli havacılık devlerinden Boeing, grevde bulunan fabrikada çalışan işçileri için %30'luk zam teklifini geri çekti. Şirketin ticari uçaklardan sorumlu lideri Stephanie Pope, konuyla ilgili bir mesaj göndererek grevin, hem şirketin işleri hem de müşterileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Sendika ile Görüşmeler Devam Ediyor

Pope, sendika ile ortak bir zemin bulmak adına çaba gösterdiklerini vurguladı ve bu hafta federal ara bulucuyla gerçekleştirilen üçüncü müzakere turunu tamamladıklarını duyurdu. Şirketin ekibinin iyi niyetle müzakere yaptığını söyleyen Pope, yeni ve iyileştirilmiş tekliflerin ücret ve emeklilik yardımları artışlarını içerdiğini belirtti.

Sendikanın Talepleri Sorun Oluyor

Pope, sendikanın teklifleri ciddiye almadığını öne sürdü ve "Sendika, rekabetçi kalmak için kabul edilebilecek tekliflerin çok ötesinde taleplerde bulundu. Bu durum doğrultusunda, daha fazla müzakere şu anda mantıklı görünmüyor ve teklifimiz geri çekildi." ifadelerini kullandı.

Gelecek Üzerine Umutlar Sürüyor

Boeing'in 30 binden fazla çalışanı, şirketin sunduğu zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de grev kararı almıştı. Şirket, son teklifinde işçilere gelecek dört yıl için %30 zam, performans primleri ve emeklilik yardımlarında iyileştirme önerisinde bulunmuştu.

Pope, çözüm bulma kararlılıklarını bir kez daha vurgulayarak, çalışanların ve şirketin geleceğini koruyan bir anlaşma sağlamak için sendika ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapanış Yaptı
2
Alman Sendikalar Kamu Çalışanları İçin Zam Talep Ediyor
3
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, İngiltere Hariç
4
Borsa İstanbul Yatay Başladı: BIST 100 Endeksi Güncel Durumu
5
Asya Borsalarında Dalgalı Seyir: Yatırımcılar Gözlerini Enflasyon Verilerine Çevirdi
6
14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
7
Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Girdi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak