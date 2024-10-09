Boeing, Grevdeki İşçilere Yüzde 30 Zam Teklifini Geri Çekti

Boeing, Grevdeki Teklifini Geri Aldı

ABD merkezli havacılık devlerinden Boeing, grevde bulunan fabrikada çalışan işçileri için %30'luk zam teklifini geri çekti. Şirketin ticari uçaklardan sorumlu lideri Stephanie Pope, konuyla ilgili bir mesaj göndererek grevin, hem şirketin işleri hem de müşterileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Sendika ile Görüşmeler Devam Ediyor

Pope, sendika ile ortak bir zemin bulmak adına çaba gösterdiklerini vurguladı ve bu hafta federal ara bulucuyla gerçekleştirilen üçüncü müzakere turunu tamamladıklarını duyurdu. Şirketin ekibinin iyi niyetle müzakere yaptığını söyleyen Pope, yeni ve iyileştirilmiş tekliflerin ücret ve emeklilik yardımları artışlarını içerdiğini belirtti.

Sendikanın Talepleri Sorun Oluyor

Pope, sendikanın teklifleri ciddiye almadığını öne sürdü ve "Sendika, rekabetçi kalmak için kabul edilebilecek tekliflerin çok ötesinde taleplerde bulundu. Bu durum doğrultusunda, daha fazla müzakere şu anda mantıklı görünmüyor ve teklifimiz geri çekildi." ifadelerini kullandı.

Gelecek Üzerine Umutlar Sürüyor

Boeing'in 30 binden fazla çalışanı, şirketin sunduğu zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de grev kararı almıştı. Şirket, son teklifinde işçilere gelecek dört yıl için %30 zam, performans primleri ve emeklilik yardımlarında iyileştirme önerisinde bulunmuştu.

Pope, çözüm bulma kararlılıklarını bir kez daha vurgulayarak, çalışanların ve şirketin geleceğini koruyan bir anlaşma sağlamak için sendika ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.