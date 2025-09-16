Bolat: Gıda Komitesi'nden Gıda Arz Güvenliği ve Fiyat Tedbirleri Mesajı

Toplantı değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı NSosyal'deki hesabından değerlendirdi.

Bolat, tüketicileri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı koruyacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak temel hedeflerinin tarımsal üretimi artırarak gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşların gıda ile tarımsal ürünlere makul fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Bolat, bu doğrultuda üreticiler, tüketiciler ve tarım-gıda sektörüyle yakın işbirliği içinde hareket ettiklerini kaydetti.

Toplantıda ilgili bakanlıkların kurmaylarıyla 2025 yılının ilk 8 ayının genel değerlendirmesini yaptıklarını, alınacak yeni tedbirleri ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ele aldıklarını belirten Bolat, bakanlıklar olarak üreticilerle ve sektörlerle yakın koordinasyon içinde güçlü bir yol haritası inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bolat toplantıda ayrıca şu ifadeyi kullandı: "Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında yer alan ülkemiz iç piyasasında dengeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir yapıyı inşa ederek, vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz."