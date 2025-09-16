Bolat: Gıda Komitesi'nden Gıda Arz Güvenliği ve Fiyat Tedbirleri Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gıda Komitesi toplantısında tüketicileri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı koruyacaklarını ve tarımsal üretimi artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:14
Bolat: Gıda Komitesi'nden Gıda Arz Güvenliği ve Fiyat Tedbirleri Mesajı

Bolat: Gıda Komitesi'nden Gıda Arz Güvenliği ve Fiyat Tedbirleri Mesajı

Toplantı değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı NSosyal'deki hesabından değerlendirdi.

Bolat, tüketicileri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı koruyacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak temel hedeflerinin tarımsal üretimi artırarak gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşların gıda ile tarımsal ürünlere makul fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Bolat, bu doğrultuda üreticiler, tüketiciler ve tarım-gıda sektörüyle yakın işbirliği içinde hareket ettiklerini kaydetti.

Toplantıda ilgili bakanlıkların kurmaylarıyla 2025 yılının ilk 8 ayının genel değerlendirmesini yaptıklarını, alınacak yeni tedbirleri ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ele aldıklarını belirten Bolat, bakanlıklar olarak üreticilerle ve sektörlerle yakın koordinasyon içinde güçlü bir yol haritası inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bolat toplantıda ayrıca şu ifadeyi kullandı: "Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında yer alan ülkemiz iç piyasasında dengeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir yapıyı inşa ederek, vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz."

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Fed Kararı Beklenirken Yükseldi
2
Bolat: Gıda Komitesi'nden Gıda Arz Güvenliği ve Fiyat Tedbirleri Mesajı
3
TCMB Ağustos 2025: Sektörel Enflasyon Beklentilerinde Gerileme
4
DASK Tırı Türkiye Turu: 5. Etap Eskişehir'de Başladı
5
İSO Akademi Eğitim Programı Tanıtıldı
6
Edirne'de Fahiş Fiyat Artışına 1 Milyon Lira Ceza
7
Trump'ın İngiltere Ziyareti: 10 Milyar Dolarlık Anlaşmalar Bekleniyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü