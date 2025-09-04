Bolat: Kıbrıs Türkleri Türkiye’nin güvencesi altında — WorldFood İstanbul'da KKTC'ye destek

Bolat: Kıbrıs davası payidar olacak, KKTC üretimine tüm destek verilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, WorldFood İstanbul Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Kıbrıs davasının her zaman payidar olacağını ve Kıbrıs Türklerinin Türkiye’nin güvencesi altında kıyamete kadar adada var olacaklarını söyledi. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak KKTC üreticilerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Biz de Ticaret Bakanlığı olarak gerek gümrük işbirliği gerekse Güzelyurt’ta yapılmakta olan soğuk hava deposu projesiyle KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla KKTC’nin yanında var olmaya devam edeceğiz.

KKTC standı ve fuar katılımı

Bakan Bolat, fuarda Kıbrıs mutfağını ve gıda ürünlerini tanıtan çalışmaların yer aldığını ifade ederek 17 stantlı pavilion açıldığını ve bunun ilgiyle takip edildiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak KKTC'nin üreticilerine Türkiye'deki prestijli fuarlarda destek sağladıklarını, daha önce 4 fuara katılımı organize ettiklerini ve önümüzdeki dönemde de bu desteğin süreceğini dile getirdi.

Sibel Tatar: Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, bugün düzenlenen etkinlikte 'Kıbrıs Mutfağı' adlı kitabın içinden 5-6 yemeğin ve tatlının tarifini ziyaretçilerle paylaştıklarını belirtti. Tatar, fuara KKTC'den 17 firmanın katıldığını, firmalarla sohbet ederek onların dünyayla buluşmasına katkı sağlamanın önemine dikkat çekti ve Kıbrıs mutfağını kültürün önemli bir parçası olarak gelecek kuşaklara taşımak istediklerini vurguladı.

Olgun Amcaoğlu: Üretimin görünürlüğü artıyor

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC üreticisinin ve sanayisinin görünürlüğünün her yıl arttığını, Kuzey Kıbrıs insanının üretiminin dünyayla kucaklaşmasının sağlandığını söyledi. Amcaoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ve ekibinin sağladığı imkanlarla KKTC'nin her yıl daha da büyüdüğünü ve görünür hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanımızın eşinin düzenlediği lansmanın da bu çalışmaları taçlandırdığını ifade ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin sahaya taşınmasının KKTC ürünlerinin dünya pazarına açılması açısından önemine işaret etti.