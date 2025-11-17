Muğla Büyükşehir, Fethiye Otogarı'nı Baştan Sona Yeniliyor

Muğla Büyükşehir, 2024'te devraldığı Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde altyapı, güvenlik ve konfor odaklı kapsamlı bir yenileme yürütüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:12
Muğla Büyükşehir Belediyesi, uzun bir hukuk mücadelesinin ardından devraldığı Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminalinde başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, altyapıdan çevre düzenlemesine, güvenlikten yolcu konforuna kadar pek çok alanda hızlı ve kapsamlı iyileştirmeler yaptı.

Altyapı ve güvenlik yenilendi

Terminalde internet, kamera ve elektrik hatları büyük ölçüde yenilendi. Yaklaşık 36 adet güvenlik kamerası montajı tamamlanırken, güvenlik ofisine canlı izleme monitörü yerleştirildi ve terminal giriş-çıkışlarındaki bariyer sistemleri yenilendi. Turnike alanı tel örgüyle kapatılarak güvenlik artırıldı, açıkta bulunan elektrik kabloları beton ve pano içine alınarak riskler ortadan kaldırıldı.

Kırık mazgallar onarıldı, X-Ray alanında düzenleme yapılarak beton zemin seramikle kaplandı. Güvenlik personeline verilen eğitimlerin ardından personelin sertifikalandırma süreci başlatıldı.

Kapsamlı yapısal ve çevresel düzenlemeler

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla terminal genelinde çok sayıda yapısal düzenleme yapıldı. Peron sayısı 9'dan 13'e çıkarıldı, bozuk kaldırımlar yenilendi ve kilit parke döşemeleri gerçekleştirildi. Terminal otoparkında yaya yolu çizgileri, yönlendirme levhaları ve acil toplanma alanı işaretlemeleri yapıldı.

Depolama alanındaki bozuk zeminler iş makineleriyle iyileştirildi; terminal içindeki kırık ve çamurlu bölgeler doldurularak düzenlendi. Ayrıca peyzaj çalışmalarıyla yeşil alan planlaması tamamlandı.

Yolcu konforu için yeni düzenlemeler

Yolcu bekleme salonu, mescit ve bebek bakım odasında tamirat ve boya çalışmaları tamamlandı; klima montajlarıyla bu alanlar modern bir görünüme kavuştu. Yenileme çalışmaları sayesinde işletme verimliliği arttı ve yolcu ile terminal esnafının kullanım şartları iyileştirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, yürütülen çalışmaları değerlendirirken şunları söyledi: "Muğla Büyükşehir Belediyemize ait Fethiye Otogarı’nı 2024 yılında teslim aldıktan sonra ivedilikle yenileme çalışmalarına başladık. Önce ilgili Bakanlıktan T1 yetki belgemizi aldık. Sonrasında Bebek Bakım Odası, Yolcu Bekleme Salonu, X-Ray Cihazı bunları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca otogarımızda bulunan tuvaletleri yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Otogarımızın tek giriş ve çıkış noktasını belirledik ve otogardaki güvenliği sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca otogarımızın genelinde bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda yenileme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Fethiye'nin Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden biri olması nedeniyle terminalin yolculara ve esnafa güven veren, konforlu ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı. Başkanlar, yürütülen çalışmaların yalnızca fiziki yenileme olmayıp, kent içi ve şehirlerarası ulaşımda vatandaşların kendini güvende hissedeceği bir ortam oluşturma çabası olduğunu belirtti.

