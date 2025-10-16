Bolat: Türkiye-Afrika Ticaret Hacmi 37 Milyarı Aştı, Hedef 40 Milyar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 37 milyar doları aştı; bu yıl 40 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

TABEF İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Afrika kıtasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurgulayarak, "(Türkiye ile Afrika Kıtası'ndaki ülkeler arasındaki toplam ticaret hacmi) Geçen yıl 37 milyar doları aşmış, bu yıl da inşallah 40 milyar dolara ulaşacaktır." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Etkinlik, iki taraflı ticaret ve yatırım fırsatlarını görüşmeye odaklanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun açılış paneline katılarak konuşma yaptı.

