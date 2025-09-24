Bolat: Washington Zirvesiyle Türkiye-ABD İlişkileri Hızlanacak

3. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda önemli mesajlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Washington'da gerçekleştirilecek toplantının ardından Türkiye-Amerikan ilişkilerinin daha da güçleneceğini ve hız kazanacağını söyledi.

BM 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Bolat, toplantının Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlendiğini hatırlattı ve dünyanın dört bir yanındaki Türk yatırımcıların ülke ile ilişkileri güçlendirmek için yoğun emek sarf ettiğini vurguladı.

Bolat, ABD'nin yeni yönetiminin dış politika ve ekonomik yaklaşımlarında farklılaştığını belirterek, bunun tüm dünyayı etkilediğini ifade etti. ABD'nin dış ticaret ve gümrük vergileri odaklı yerli üretim öncelikli kararları nedeniyle birçok ülkenin etkilendiğini, Türkiye'nin de bu gelişmelerden nispeten etkilendiğini kaydetti.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmiyle ilgili şu verileri paylaştı: yıllık 35 milyar dolar olan ticaretin bu yıl sonunda tahminlere göre 40 milyar dolara ulaşacağı ve liderlerin hedefinin 100 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Bu hedefe ulaşmak için ticaretin etkin ve engelsiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD tarafının milli güvenlik gerekçeleriyle uyguladığı ilave gümrük vergilerine değinen Bolat, çelik, alüminyum, bakırda yüzde 50, otomotivde yüzde 25 ilave vergiler ile tekstilde yüksek gümrük vergileri gibi konuların müzakere edildiğini anlattı. Bu çerçevede Türkiye olarak ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.

Bolat, alınan uygulamalara ilişkin somut adımları da paylaştı: "Türkiye'nin ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda, kazan-kazan temelinde, dengeli bir şekilde dış ticaretimizin artması konusunda geçtiğimiz günlerde 21 ürün grubunda ABD'ye uygulanan ek mali yükümlülükleri kaldırdık ve otomotiv vergisinde kısmi bir indirim uygulaması başlatıldı. Bu çerçevede müzakerelerin inşallah olumlu bir sonuçla tamamlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin siyasi istikrarı, uyguladığı ekonomik reformlar ve başarıyla yürütülen programlar sayesinde dünya sahnesinde yükseldiğini söyleyen Bolat, güçlü ekonominin ülkeye saygınlık kazandırdığını belirtti. "Herkes Türkiye ile iş yapmak istiyor, birlikte güçlenmek, büyümek istiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Amerikalı şirketlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde yeni yatırımlara açık olduklarını, Türkiye ile iş yapmaya ve yatırımlarını artırmaya olumlu baktıklarını ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: "Washington'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başkan Trump ile yapacağı toplantıdan sonra Türkiye-Amerikan ilişkileri daha da güçlenecek, hız kazanacak. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları devam ettireceğiz."